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        Şanlıurfa'da 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bandrolsüz olduğu belirlenen 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:09
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        Şanlıurfa'da 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bandrolsüz olduğu belirlenen 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye görevi sırasında K.A'nın kullandığı araçta arama yapıldı.

        Aramada 48 parça halinde poşetlenmiş 240 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Sürücü K.A'ya idari para cezası uygulanırken kaçak tütüne el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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