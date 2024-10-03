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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:21
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ve Akçakale ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 718 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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