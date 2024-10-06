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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:08
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal Örgülü, Bakırca ve Canpolat mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 214 mermi, 13 şarjör ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.C. H.S. ile L.G. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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