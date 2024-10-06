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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:41
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        İrfan Doğan (26) yönetimindeki 06 DZZ 469 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolu Küçüktülmen Mahallesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mahmut (18), Aslıhan (24), Emine (27), İremgül (1) ve Emir Efe Doğan (4), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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