Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İrfan Doğan (26) yönetimindeki 06 DZZ 469 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolu Küçüktülmen Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mahmut (18), Aslıhan (24), Emine (27), İremgül (1) ve Emir Efe Doğan (4), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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