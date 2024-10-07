Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları madalyayla döndü

        DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları Yusuf Badem ve Rüveyda Nur Evin, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalyayla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları madalyayla döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları Yusuf Badem ve Rüveyda Nur Evin, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalyayla döndü.

        DEPSAŞ Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde 1-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda, DEPSAŞ Enerji'nin milli sporcusu Yusuf Badem mücadele etti.

        Erkekler 59 kilo kategorisinde mücadele eden Badem, finalde Güney Koreli rakibine mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

        Rüveyda Nur Evin de kadınlar 44 kilo kategorisinde yarı finalde Tayvanlı rakibine karşı verdiği zorlu mücadelede mağlup olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, şampiyonada madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

        Kulüp olarak genç yeteneklerin her zaman yanında olacaklarını belirten Karagüzel, şunları kaydetti:

        "Yusuf ve Rüveyda'nın uluslararası arenada gösterdiği bu büyük mücadele, sadece kulübümüz için değil, ülkemiz adına da önemli bir gurur kaynağı. Kulüp olarak genç yeteneklerimizin her zaman yanında olacak, onları her açıdan desteklemeye devam edeceğiz. Başarıya giden yolda emeği geçen antrenörlerimize, sporcularımızın ailelerine ve tüm destekçilere teşekkür ederiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Gözleri görmeyen turnaya 4 yıldır özenle bakıyorlar
        Gözleri görmeyen turnaya 4 yıldır özenle bakıyorlar
        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Fırıncı çırağı elini hamur makinesine kaptırdı
        Fırıncı çırağı elini hamur makinesine kaptırdı
        Şanlıurfa'da elini hamur makinesine kaptıran çocuk itfaiye ekiplerince kurt...
        Şanlıurfa'da elini hamur makinesine kaptıran çocuk itfaiye ekiplerince kurt...
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı