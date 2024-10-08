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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 100 gıda ürünü imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:37
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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 100 gıda ürünü imha edildi.

        Haliliye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla "Huzurun ve güvenin kalbi Haliliye" sloganı kapsamında okul çevresindeki marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 100 gıda ürünü ele geçirildi.

        Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

        Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri istendi.

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