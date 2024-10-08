Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Haliliye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla "Huzurun ve güvenin kalbi Haliliye" sloganı kapsamında okul çevresindeki marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

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