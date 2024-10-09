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        Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uygulanan "Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum" projesinden faydalanmak isteyenlerin valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:55
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        Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uygulanan "Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum" projesinden faydalanmak isteyenlerin valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları istendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, amaçlarının güvenlik güçleri nezdinde gerçekleşen başarılı uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra bağımlı gençleri yeniden toplum içerisinde hak ettiği saygınlığa kavuşturmak olduğunu ifade etti.

        Bu anlamda devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç ili. Biz attığımız her adımda gençlerimizi düşünüyoruz. Onların eğitimleri, devletine ve vatanlarına bağlılıkları kadar sağlıklı bir insan olarak eğer bağımlı hale gelenler varsa uyuşturucudan arınmış bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda devam eden projemiz çok önemli bir yere sahip. Gençlerimizi uyuşturucudan korumak, onların ve ailelerinin huzurunu bozan unsurlardan uzak tutmak istiyoruz. Devletimizin şefkat ve koruyucu kapısı gençlerimiz için her zaman açık. Bize gelsinler, el ele vererek hep birlikte bağımlılığa son verelim. Biz bağımlı vatandaşlarımıza bir adım kadar yakınız, yeter ki tedavi için karar versinler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi uyuşturucuyla mücadeleyi bir vatan görevi olarak görüyoruz. Bu vatan görevinde ailelerin de desteklerine ihtiyaçlarımız var."

        Vali Şıldak, projeden faydalanmak isteyen vatandaşları valiliğe ve kaymakamlıklara başvurmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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