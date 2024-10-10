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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:48
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devteşti Mahallesi'nde 7 Ekim'de sosyal medyada yer alan uyuşturucu madde kullanan 2 kişiye ait görüntülerin incelenmesi sonucunda yapılan çalışmalarda bu kişilerin kimlikleri tespit edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin biri işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Polis ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde uyuşturucuya karşı güvenlik güçlerimiz marifetiyle yürüttüğümüz mücadele en yüksek seviyede ve kapsamlı olarak devam etmekte, aynı zamanda bağımlılıkla mücadele kapsamında da geniş katılımlı olarak valiliğimizin koordinasyonu altında uyguladığımız proje çalışması kararlılıkla sürdürülmektedir. Gerekli görüldüğünde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde madde kullanan kişilere zorunlu tedavi yöntemi de uygulanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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