Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devteşti Mahallesi'nde 7 Ekim'de sosyal medyada yer alan uyuşturucu madde kullanan 2 kişiye ait görüntülerin incelenmesi sonucunda yapılan çalışmalarda bu kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin biri işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.