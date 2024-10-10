Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Ülkü, mahallelerdeki ihtiyaçların ve taleplerin giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü başkanlığında kurum müdürleri ve birim amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı.

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