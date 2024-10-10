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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü muhtarlarla bir araya geldi

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:17
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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü muhtarlarla bir araya geldi
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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü başkanlığında kurum müdürleri ve birim amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı.

        İlçedeki kurum çalışmalarının ele alındığı toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi.

        Kaymakam Ülkü, mahallelerdeki ihtiyaçların ve taleplerin giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

        Galeri
        Galeri

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