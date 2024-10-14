Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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