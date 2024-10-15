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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:41
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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hasan Şahin idaresindeki 46 BG 657 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki Mahmut Koçak hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

        Sürücü Şahin, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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