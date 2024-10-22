Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 72 C 0061 plakalı minibüs, Elgün Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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