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        Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:53
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        Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 72 C 0061 plakalı minibüs, Elgün Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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