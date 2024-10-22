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        Şanlıurfa'da "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" yarın yapılacak

        Şanlıurfa'nın müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olması dolayısıyla yarın lansman düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:07
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        Şanlıurfa'da "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" yarın yapılacak
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        Şanlıurfa'nın müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olması dolayısıyla yarın lansman düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses ile yarın düzenlenecek "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" öncesi bir araya geldi.

        Şanlıurfa'nın tanıtımı için çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmayı planladıklarını vurgulayan Gülpınar, "Şanlıurfa için önemli bir gecede İbrahim Tatlıses'in aramızda olması çok önemlidir. Dünyanın parasını da harcasanız, bütün servetleri de harcasanız, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa için yaptığı tanıtımı yapamazsınız. Şanlıurfa denince akla Tatlıses gelir. UNESCO Müzik Şehri Lansmanı'nın şehrin tanıtımı için çok önemli bir eşiktir." ifadelerini kullandı.

        Sanatçı Tatlıses ise uzun bir aradan sonra memleketine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın davetinden dolayı çok gurur duydum iftihar ettim. Kendimi yalnız bırakırım sizi yalnız bırakmam, Böyle bir organizasyonda düşünülmek beni şaşırttı. Şanlıurfa'da beklemediğim bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

        Yarın düzenlenecek "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" etkinliğine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde "Senfonik Urfa Türkleri" seslendirilecek ve Urfa Sıra Gecesi ekibi sahne alacak.

        Etkinliğe, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ile bazı büyükelçiler ve belediye başkanlarının katılması planlanıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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