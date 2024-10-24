Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 2 adet G-1 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 14 şarjör ve 767 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​​​

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