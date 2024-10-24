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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:21
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda, 2 adet G-1 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 14 şarjör ve 767 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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