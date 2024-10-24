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        Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçında 3 puanı hedefliyor

        Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Alagöz Holding Iğdır FK maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:44
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        Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçında 3 puanı hedefliyor
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        Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Alagöz Holding Iğdır FK maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Küçük, AA muhabirine, Iğdır FK'nin kaliteli bir ekip olduğunu bildiklerini ancak maçtan galip gelen taraf olmak istediklerini belirtti.

        Maçın iki takım için zor olacağını dile getiren Küçük, şöyle konuştu:

        "Biz kendi sahamızda gerçekten iyi oynuyoruz. Her şeyden önce çok coşkulu bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarlar da bize gerekli desteği verirse maçtan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Sıralamaya baktığınız zaman 3 puan bizi çok farklı yerlere götürebiliyor. Bu açıdan biz Iğdır FK maçını çok önemsiyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz hoca eşliğinde çok iyi çalışıyorlar. Antrenmanlarda oyuncuları izleyince galibiyet umutlarım artıyor. İnşallah bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Güzel bir oyunla 3 puanı almak en büyük hedefimiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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