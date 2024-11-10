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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:41
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş açıldı.

        Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Reyhan S. (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Reyhan S, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan açıklama

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi.

        Olaya ilişkin Şıldak, şunları kaydetti:

        "Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."

        Vali Şıldak, benzer olayların yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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