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        Şanlıurfa'da hurdalıktaki yangında yerde bulunan Türk bayrağı itfaiye ekiplerince kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında yerde bulunan Türk bayrağı itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:53
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        Şanlıurfa'da hurdalıktaki yangında yerde bulunan Türk bayrağı itfaiye ekiplerince kaldırıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında yerde bulunan Türk bayrağı itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

        Sancaktar Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Mahalleye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürürken bir itfaiye personeli yerde bulduğu Türk bayrağını kaldırdı.

        Bayrak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürüldü.

        Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, itfaiye personelinin Türk bayrağını yerden aldıktan sonra katladığı görülüyor.

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