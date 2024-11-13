Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kırsal Meydankapı Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 AE 903 plakalı kamyon ile 63 AG 658 plakalı otomobil çarpıştı.

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