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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:28 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:28
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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Meydankapı Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 AE 903 plakalı kamyon ile 63 AG 658 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada otomobildeki Mehmet Salih Güvenç (38) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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