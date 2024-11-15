Şanlıurfa'da tarlalarda 15 kayıt dışı trafo tespit edildi

Şanlıurfa'da tarlalara gizlenen, 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 15 kayıt dışı trafonun tespit edildiği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımıyla kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Harran ilçe kırsalında dronla rutin kontrol gerçekleştirdi.