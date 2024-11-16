Şanlıurfaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
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