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        Şanlıurfaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:11
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        Şanlıurfaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı.

        Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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