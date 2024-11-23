Şanlıurfalı engelli basketbolcular, geçen sezon kaçan Süper Lig hedefine odaklandı

MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, geçen sezon son anda kaçırdığı Süper Lig'e yükselme hedefine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Veysi Fırat tarafından 10 yıl önce kurulan Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), 2016 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig'de mücadele etmeye başladı. 3 yıl sonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'e yükselen takım, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de başarılı bir sezon geçirerek play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

Play-off yarı final maçında Pamukkale Belediyesi'ne elenen Şanlıurfa temsilcisi, Süper Lig hayalini ertelemek zorunda kaldı. Bu sezon lige iddialı başlayan Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ilk maçında deplasmanda Engelsiz Gaziantep Spor Kulübünü 98-22, ikinci maçta ise evinde ağırladığı Batman Engelliler Spor Kulübünü 52-33 yenerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

- "Oyuncularımız Süper Lig'e kilitlenmiş durumda" Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün her yıl önüne yeni bir hedef koyarak yoluna devam ettiğini söyledi. Geçen sezon 1. Lig'de ilk yılları olmasına rağmen başarılı olarak play-off maçları oynamaya hak kazandıklarını anımsatan Fırat, şunları kaydetti:

"Play-off çeyrek final maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hem içeride hem dışarıda yenerek eledik. Sonra yarı finalde Pamukkale Belediyesi ile eşleştik. 2 maç sonunda durum 1-1 oldu, son maçta deplasmanda rakibimize yenilince Süper Lig'e yükseleme hayalimiz bu seneye kaldı. Bu başarılı grafiğimizi bu sene de sürdürmek adına Süper Lig tecrübesi bulunan 2 yerli ve 1 yabancı oyuncu transfer ettik. Kadromuz 1. Lig'in en iyi kadrolarından birisi. Bize sponsor olan Astor Enerji firmasının katkısı da çok, onlara desteklerinden dolayı teşekkür diyorum. Geçen sene ilk kez 1. Lig'de mücadele etmemize rağmen çok güzel bir sezon geçirdik. Hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Oyuncuların morali, hırsı ve neşesi yerinde, her şey bizim için iyi gidiyor. Geçen sene kaybetmiş olduğumuz Süper Lig hedefine bu sene inşallah ulaşacağız. Oyuncularımız Süper Lig'e kilitlenmiş durumda. İnşallah kupayı Şanlıurfa'ya getirmek istiyoruz."

Yeni transferlerden Volkan Aydeniz de kulübün başkanı Veysi Fırat'ın Süper Lig hedefi için kurduğu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Başkanımızın teklifi dolayısıyla çok mutlu oldum ve kabul ederek bu ailenin içerisine katıldım. Bu sezon oynadığımız 2 maçı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Daha önce oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, bu sene Şanlıurfa takımı ile de bir kupa kazanmak istiyorum. İnşallah sezon sonunda hep beraber şampiyon olarak kupayı kaldıracağız." diye konuştu.