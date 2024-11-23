Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak. İnşallah hava savunma sistemlerimizi tamamlayacağız. İnşallah geliştirdiğimiz füzelerin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye kalkamayacak hale gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak. İnşallah hava savunma sistemlerimizi tamamlayacağız. İnşallah geliştirdiğimiz füzelerin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye kalkamayacak hale gelecek." dedi.

        Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg'u kullanarak Şanlıurfa Valiliğine geldi.

        Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Kacır, Vali Hasan Şıldak ile makamında bir süre görüştü.

        Daha sonra Bozova Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Bozova 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Kacır, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kongre sürecinin hayırlı olmasını diledi.

        Bakan Kacır, 22 yıllık iktidarına asırlık hizmetler sığdırmış olan AK Parti'nin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek AK Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'yi baştan aşağı eserler ve hizmetlerle doldurduğunu söyledi.

        AK Parti'nin Türkiye'ye hediye edeceği daha çok proje ve eser olduğunu aktaran Bakan Kacır, "Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyacağı çok daha büyük başarı hikayeleri var. Yeter ki bizler, yeter ki Şanlıurfalılar, yeter ki Bozovalılar, AK Parti'nin arkasında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında dimdik durmaya devam etsinler." diye konuştu.

        "İşte dört bir yanımız ateş çemberi. Kuzeyimizde savaş maalesef devam ediyor." diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

        "Hatta bu savaşta üçüncü dünya savaşının çıkabileceği, her an nükleer bombaların kullanılabileceği gibi tehditler, tehlikeler zikrediliyor. İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Biz her daim hakkın, adaletin yanındayız. Biz her daim masumların, mazlumların yanındayız.

        Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak. Çoğu gitti azı kaldı. Yapacak, tamamlayacak birkaç işimiz daha var. İnşallah hava savunma sistemlerimizi tamamlayacağız. Adeta bir çelik kubbeyle bu milletin istikbalini ve istiklalini güvence altına alacağız. İnşallah geliştirdiğimiz füzelerin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye kalkamayacak hale gelecek. Bunu biz başarırız. Bunu Türk milleti başarır. Bunu Allah'ın izniyle AK Parti iktidarı başarır. Biz bu kalkınma yolculuğunu topyekun sürdürüyoruz. 81 şehrimizin birini diğerinden ayırmadan hiç kimseyi hiçbir bölgeyi hiçbir ilimizi geride bırakmadan bu yolculuğa devam ediyoruz."

        Bakan Kacır, AK Parti iktidarı döneminde Şanlıurfa'daki Organize Sanayi Bölgesi sayısını 1'den 5'e yükselttiklerini aktararak OSB'lerdeki istihdamın da 4 bin 500'den 36 bine çıktığını kaydetti.

        Türkiye'de yatırımların en güçlü desteklendiği şehirlerden birinin Şanlıurfa olduğunu dile getiren Kacır, "Yatırımlara sunduğumuz destekler ve teşviklerle bugüne dek 2 bin 500 yüzden fazla yatırım için 155 milyar liralık yatırımın harekete geçmesi 105 bin istihdamın sağlanması için projeleri destekledik. Bunların arasından tamamlanan projelerle 67 bin kardeşimiz Şanlıurfa'da istihdam edildi. Bu bölge artık huzursuzluklarla, terörle, şiddetle anılmıyor. Bu bölgede varsa bir gürültü, artık fabrikaların üretim tesislerinin makinelerin sesidir. Allah'ın izniyle yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla, ihracatta bu kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kongreye; AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfalı engelli basketbolcular, geçen sezon kaçan Süper Lig hedefine od...
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular, geçen sezon kaçan Süper Lig hedefine od...
        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Yalnız yaşayan kadın, boğazından bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Yalnız yaşayan kadın, boğazından bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluştura...
        Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluştura...