Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle tarihin en şerefli milleti Türk milleti yeniden insanlığı adaletle, merhametle buluşturacak. İnşallah hava savunma sistemlerimizi tamamlayacağız. İnşallah geliştirdiğimiz füzelerin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye kalkamayacak hale gelecek." dedi.

"İşte dört bir yanımız ateş çemberi. Kuzeyimizde savaş maalesef devam ediyor." diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Hatta bu savaşta üçüncü dünya savaşının çıkabileceği, her an nükleer bombaların kullanılabileceği gibi tehditler, tehlikeler zikrediliyor. İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Biz her daim hakkın, adaletin yanındayız. Biz her daim masumların, mazlumların yanındayız.