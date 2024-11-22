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        Yalnız yaşayan kadın, boğazından bıçaklanarak öldürüldü (2)

        TUTUKLANDIYalnızyaşadığı evinde Leyla Üren'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmad El Avvad, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:20
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        Yalnız yaşayan kadın, boğazından bıçaklanarak öldürüldü (2)
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        TUTUKLANDI

        Yalnızyaşadığı evinde Leyla Üren'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmad El Avvad, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde evine gittiği Leyla Üren'in çantasında para gördüğünü ve almak istediğini söyleyen Ahmad El Avvad, "Leyla Üren’in çantasındaki paraları görünce almak istedim. Ancak karşı koyması üzerine mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla boğazını kestim ve paraları alarak kaçtım" dediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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