Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Ceylan yönetimindeki 01 R 6825 plakalı otomobil ile Furkan Bingöl kontrolündeki 49 ABD 508 plakalı otomobil Suruç-Mürşitpınar kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nebi Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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