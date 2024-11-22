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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:26
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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Ceylan yönetimindeki 01 R 6825 plakalı otomobil ile Furkan Bingöl kontrolündeki 49 ABD 508 plakalı otomobil Suruç-Mürşitpınar kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Nebi Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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