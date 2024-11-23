Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık." dedi.

        Bakan Kacır, Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye baştan sona hizmetler, projeler ve eserler kazandırıldığını söyledi.

        Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanını bu dönemde organize sanayi bölgeleriyle donattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "OSB'lerimizin sayısını 191'den 362'ye bu dönemde yükselttik. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde çıkardık. Bacası tüten fabrikaların sayısını OSB'lerde 11 binden 59 bine bu dönemde yükselttik. Türkiye'yi araştırma, geliştirme, yüksek teknoloji, inovasyonla bu dönemde tanıştırdık. Türkiye'de AR-GE yapan insan sayısını 29 binden 291 bine bu dönemde çıkardık. Teknoparkların sayısını 2'den 104'e bu dönemde yükselttik. Teknoparklardaki şirketlerin sayısını 56'dan 11 bine bu dönemde biz çıkardık. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi bölgesinde güç, küresel düzeyde etki sahibi bir ülke kıldı. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi hür ve bağımsız olma yolculuğunda çok daha kuvvetli kıldı."

        - "İnsanlık Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor"

        Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi olduğuna işaret eden Bakan Kacır, "Kuzeyimizdeki savaş halen devam ediyor, Rusya-Ukrayna Savaşı ve insanlık her an bu savaşın başka ülkelere sıçramasından hatta Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor." ifadelerini kullandı.

        "İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyor." diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

        "Çocuklar, bebekler, kadınlar, binlerce, on binlerce masum insan, 50 bine yakın can İsrail tarafından katledildi. 2 milyona yakın insan yerlerinden, yurdundan, mahallesinden edildi. Bütün bunlar bizim için tam bağımsızlık iddiasını bizim için kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi toprağımızı, kendi gök vatanımızı, kendi Mavi Vatanımızı savunma, muhafaza etme gayretlerini çok daha hayati kılıyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Artık kendi kara araçlarını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi tanklarını kendi üretebilen bir ülkeyiz. Kendi çıkarma gemilerini, kendi fırkateynlerini kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi uydularını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz."

        Bakan Kacır, Şanlıurfa'da büyük bir bilim merkezi kurduklarını ve bunun kısa sürede açılacağını belirterek, Siverek'e de bilim merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Kongreye AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, AK Parti Siverek Koordinatörü Gürkan Ayaydın ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türk...
        Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türk...
        Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü, polise mukavemette bulununca gözaltına alın...
        Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü, polise mukavemette bulununca gözaltına alın...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuş...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuş...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bozova İlçe Kongresi'nde konuştu...
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular, geçen sezon kaçan Süper Lig hedefine od...
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular, geçen sezon kaçan Süper Lig hedefine od...