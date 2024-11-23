Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık." dedi.

"OSB'lerimizin sayısını 191'den 362'ye bu dönemde yükselttik. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde çıkardık. Bacası tüten fabrikaların sayısını OSB'lerde 11 binden 59 bine bu dönemde yükselttik. Türkiye'yi araştırma, geliştirme, yüksek teknoloji, inovasyonla bu dönemde tanıştırdık. Türkiye'de AR-GE yapan insan sayısını 29 binden 291 bine bu dönemde çıkardık. Teknoparkların sayısını 2'den 104'e bu dönemde yükselttik. Teknoparklardaki şirketlerin sayısını 56'dan 11 bine bu dönemde biz çıkardık. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi bölgesinde güç, küresel düzeyde etki sahibi bir ülke kıldı. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi hür ve bağımsız olma yolculuğunda çok daha kuvvetli kıldı."

Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi olduğuna işaret eden Bakan Kacır, "Kuzeyimizdeki savaş halen devam ediyor, Rusya-Ukrayna Savaşı ve insanlık her an bu savaşın başka ülkelere sıçramasından hatta Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor." ifadelerini kullandı.

"İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyor." diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar, bebekler, kadınlar, binlerce, on binlerce masum insan, 50 bine yakın can İsrail tarafından katledildi. 2 milyona yakın insan yerlerinden, yurdundan, mahallesinden edildi. Bütün bunlar bizim için tam bağımsızlık iddiasını bizim için kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi toprağımızı, kendi gök vatanımızı, kendi Mavi Vatanımızı savunma, muhafaza etme gayretlerini çok daha hayati kılıyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Artık kendi kara araçlarını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi tanklarını kendi üretebilen bir ülkeyiz. Kendi çıkarma gemilerini, kendi fırkateynlerini kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi uydularını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz."