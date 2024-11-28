Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıdacılar Sitesi'ndeki bir depoda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti bulundu.
Tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken işletmeye de idari ceza uygulandı.
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