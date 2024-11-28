Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti ele geçirildi

Tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken işletmeye de idari ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıdacılar Sitesi'ndeki bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.