Suruçlu çiftçi alternatif ürün olarak ektiği yer fıstığından iyi sonuç aldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir çiftçinin tarlasına ektiği yer fıstığında hasat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken, yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

İlçede çiftçilik yapan Hacı Abdullah Yıldız, pamuğa alternatif olarak ekonomik değeri yüksek olan bir ürün arayışı sonrası yer fıstığı ekmeye karar verdiğini söyledi. Ekimini yaptığı yer fıstığında hasada başladığını aktaran Yıldız, "Daha önce cesaret edip de yer fıstığını eken çevremizde hiç olmamıştı ilk biz ektik. Şu an Suruç Ovası'nda 150 dönümlük bir alanda ekibini yaptığımız yer fıstığının hasadını gerçekleştiriyoruz. Ürünün kalitesi çok iyi." dedi.