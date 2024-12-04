Şanlıurfa'da evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan İrem Naz T, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
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