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        Şanlıurfa'da kaçak elektrikle ısınma yapılan 44 trafo yandı

        Şanlıurfa'da kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı nedeniyle 1 ayda 44 trafonun aşırı yüklenme nedeniyle yandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:16
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        Şanlıurfa'da kaçak elektrikle ısınma yapılan 44 trafo yandı
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        Şanlıurfa'da kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı nedeniyle 1 ayda 44 trafonun aşırı yüklenme nedeniyle yandığı bildirildi.

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında hava sıcaklıklarının düşmesiyle elektrikli ısıtıcı kullanımında büyük bir artış yaşandı.

        Şirket verilerine göre Ekim ayında 17 olan trafo arıza sayısı, kasım ayında arttı.

        Zorunlu olmadıkça elektrik kullanılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı sebebiyle 1 ayda 44 trafo aşırı yüklenme nedeniyle yandı. Kaçak elektriğin ısınmada kullanılması şebekeye aşırı yük bindiriyor. Bölgemizde ısınma amacıyla yalnızca elektrik enerjisi kullanıldığına sıkça şahit oluyoruz. Kaçak kullanımının da etkisiyle şebeke üzerindeki aşırı yüklenme, arızalara, yangınlara ve trafolarda patlamalara neden olmaktadır. Bu durum, arıza yaşanan bölgelerdeki tüm vatandaşları mağdur etmektedir. Isınmada zorunlu olmadıkça elektrik kullanılmamasını doğal gaz, odun ve kömür gibi kaynakların tercih edilmesini önemle rica ederiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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