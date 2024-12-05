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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:17 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:24
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 merminin ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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