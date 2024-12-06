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        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor

        Haliliye Belediyesi tarafından kurulan bayat ekmek toplama kutularında 11 ton ekmek toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:19
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        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
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        Haliliye Belediyesi tarafından kurulan bayat ekmek toplama kutularında 11 ton ekmek toplandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallenin muhtelif noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

        Vatandaşlar tarafından bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanarak hayvan barınaklarına götürülüyor.

        Proje sayesinde ayda 1 ton ekmek toplayan Haliliye Belediyesi, 11 ayda yaklaşık 11 ton ekmek israfını önledi.

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