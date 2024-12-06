Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor

Vatandaşlar tarafından bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanarak hayvan barınaklarına götürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallenin muhtelif noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

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