Şanlıurfa'da bozuk 3 bin 812 kilogram sakatat imha edildi

Aramada bozuk olduğu tespit edilen 3 bin 812 kilo sakatat ele geçirildi.

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı.

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