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        Şanlıurfa'da 23 bin 115 silah parçası ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir tırda 23 bin 115 silah parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:45
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        Şanlıurfa'da 23 bin 115 silah parçası ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir tırda 23 bin 115 silah parçası ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik bir tırda silah parçaları taşındığını belirledi.

        Ekipler, takibe aldıkları aracı Siverek'te durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 23 bin 115 parça ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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