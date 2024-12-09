Şanlıurfa'da 23 bin 115 silah parçası ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 23 bin 115 parça ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik bir tırda silah parçaları taşındığını belirledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir tırda 23 bin 115 silah parçası ele geçirildi.

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