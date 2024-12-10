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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:11
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Denizbacı Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.

        Olayda silahla vurulan Abdurrahman T. (31) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı Mevlüt T. (32) çevredekiler tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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