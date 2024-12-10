Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ve hafif ticari araca çarparak durabildi.

Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Caddesi'nde İbrahim Z.(23) idaresindeki 63 AGB 734 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 BF 054 plakalı otomobil çarpıştı.

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