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        Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:39
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        Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Caddesi'nde İbrahim Z.(23) idaresindeki 63 AGB 734 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 BF 054 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ve hafif ticari araca çarparak durabildi.

        Kazada, yaralanan İbrahim Z. İlan Sinan Z. (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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