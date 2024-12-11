Şanlıurfa'da devrilen tankerdeki akaryakıt yola döküldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen tankerdeki akaryakıt yola döküldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen tankerdeki akaryakıt yola döküldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AID 333 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osmanbey Kampüsü yakınlarında devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerin deposundaki akaryakıt yola döküldü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince önlem alındı.
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