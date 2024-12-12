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        Şanlıurfa'da kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:26
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        Şanlıurfa'da kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kepçeye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yunus Bülbül (27) idaresindeki 63 AGG 765 plakalı otomobil, Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında seyir halindeki kepçeye arkadan çarptı.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bülbül, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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