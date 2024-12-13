Şanlıurfa'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen Mehmet (4), Zeynep (1), Aydın (27) ve Fatma Kesik (35) ile Hanife Kaçmaz (69) ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haliliye Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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