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        Şanlıurfa'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:47
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        Şanlıurfa'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Haliliye Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen Mehmet (4), Zeynep (1), Aydın (27) ve Fatma Kesik (35) ile Hanife Kaçmaz (69) ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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