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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:07
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı.

        O.K. yönetimindeki 20 AFG 347 plakalı otomobil Azadi Mahallesinde Ö.Ö. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.N.E. ve Y.E. yaralandı.

        Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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