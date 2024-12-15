Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı.
O.K. yönetimindeki 20 AFG 347 plakalı otomobil Azadi Mahallesinde Ö.Ö. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.N.E. ve Y.E. yaralandı.
Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, tedavi altına alındı.
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