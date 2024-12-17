Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu

        Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

        Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne 2008 yılında katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan, örgütte uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde bulunan G.Y. teslim olması için ikna edildi.

        Terör örgütünden kaçan G.Y, güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Kadın teröristin Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasını sağladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Bosna Hersekli seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'ya çevirdi
        Bosna Hersekli seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'ya çevirdi
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        "Yapamazsın" diyenlere inat bilek güreşinde Avrupa şampiyonu ve dünya ikinc...
        "Yapamazsın" diyenlere inat bilek güreşinde Avrupa şampiyonu ve dünya ikinc...