Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi
Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.
Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.
Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldığı bir kamyoneti Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkisinde durdurdu.
Araçta faturasız ürünlerin tespit edilmesi üzerine durum Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton etiketi ve faturası belli olmayan bal şurubu tespit edildi.
Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para cezası kesildi.
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