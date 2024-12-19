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        Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:46
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        Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.

        Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldığı bir kamyoneti Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkisinde durdurdu.

        Araçta faturasız ürünlerin tespit edilmesi üzerine durum Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton etiketi ve faturası belli olmayan bal şurubu tespit edildi.

        Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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