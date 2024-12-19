Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi

Ekiplerce yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton etiketi ve faturası belli olmayan bal şurubu tespit edildi.

Araçta faturasız ürünlerin tespit edilmesi üzerine durum Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

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