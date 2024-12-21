Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık suçlarından aranan 12 zanlının yakalandığını belirten Vali Şıldak, firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

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