Şanlıurfalı hentbolcu genç kızların hedefi üst lige çıkmak

MÜSLÜM ETGÜ - Hentbol Kadınlar 2. Lig takımlarından Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, altyapısından yetişen kız öğrencilerle bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'nun beden eğitim öğretmeni ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan, kız öğrencilerden oluşan bir okul takımı kurdu.

Okul takımındaki kız öğrencilerin başarısını gören antrenör Kaplan, 4 yıl önce tamamı kız öğrencilerden oluşan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübünü (GSK) kurarak 2021-2022 sezonundan itibaren Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.

Mücadele ettiği 3 sezonda önemli bir mesafe alarak tecrübe kazanan Şanlıurfa ekibi, bu sezon mücadele ettiği 2. Lig G Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 9 puanla liderliğini sürdürüyor.

İlk 3 sezonda zaman zaman rakiplerine farklı skorlarla mağlup olduklarını ancak bu sene ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladıklarını, ikinci yarıdaki ilk maçı da kazandıklarını ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"İlk etapta bu kız çocuklarımız okul takımında oynuyorlardı. Zaman içinde gelişim gösterdiler. Sonra profesyonel olarak takım kurunca onları sahaya sürdük. Dört sene sonra geldiğimiz seviye bizi de mutlu ediyor. Hayalle kurulan takımımız bu sene üst ligi zorlayan bir ekip haline geldi. Takım olarak amacımız; iyi oyun oynatmak ve iyi bir oyun anlayışı geliştirmekti. Bu sezon aramıza yeni katılan tecrübeli isimler de oldu. Yeni oyuncuların çocuklarımıza daha da tecrübe kattıklarını görüyoruz. Önceki sezonlarda fark yediğimiz takımlarla bu sene başa baş gidiyoruz ve ilk devreyi de namağlup lider olarak bitirdik. Hedefimizi play-off olarak belirledik. Sezon sonunda 1. Lig'e çıkan taraf olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz."