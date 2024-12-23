Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mehmet Emin G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, Güney Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime A'ya çarptı.
Ağır yaralanan Halime A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Halime A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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