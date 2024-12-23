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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:31 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:31
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Mehmet Emin G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, Güney Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime A'ya çarptı.

        Ağır yaralanan Halime A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Halime A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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