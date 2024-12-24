Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki kamyonet arasında sıkışan sürücü öldü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki kamyonet arasında sıkışan sürücü öldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Şanlıurfa Sebze ve Meyveciler Hal Pazarı'nda park halindeki Ali Taşcı'ya ait 27 GH 779 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Park ettikten sonra aracının arka tarafına geçen Taşçı bu sırada kendi aracı ile diğer kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Ali Taşcı'nın park ettiği kamyonetin arka tarafına geçtiği sırada başka bir kamyonetin çarpma anları yer alıyor.
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