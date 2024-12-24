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        Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki kamyonet arasında sıkışan sürücü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:11
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        Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki kamyonet arasında sıkışan sürücü öldü.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Şanlıurfa Sebze ve Meyveciler Hal Pazarı'nda park halindeki Ali Taşcı'ya ait 27 GH 779 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Park ettikten sonra aracının arka tarafına geçen Taşçı bu sırada kendi aracı ile diğer kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, Ali Taşcı'nın park ettiği kamyonetin arka tarafına geçtiği sırada başka bir kamyonetin çarpma anları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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