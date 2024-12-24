Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Görüntülerde, Ali Taşcı'nın park ettiği kamyonetin arka tarafına geçtiği sırada başka bir kamyonetin çarpma anları yer alıyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Park ettikten sonra aracının arka tarafına geçen Taşçı bu sırada kendi aracı ile diğer kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Şanlıurfa Sebze ve Meyveciler Hal Pazarı'nda park halindeki Ali Taşcı'ya ait 27 GH 779 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.