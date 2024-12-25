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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:49
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 100 uyuşturucu hap ile 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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