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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:57
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, 1100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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