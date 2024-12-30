GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, 1100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

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