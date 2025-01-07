Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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