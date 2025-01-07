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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:46
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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