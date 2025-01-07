İstanbul'da cesedi aracın bagajında bulunan kadın Şanlıurfa'da toprağa verildi

Sultangazi Adem Yavuz Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Engin Ç. tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve polis ekiplerince durdurulan eşinin kullandığı araçta bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi.

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