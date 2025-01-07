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        İstanbul'da cesedi aracın bagajında bulunan kadın Şanlıurfa'da toprağa verildi

        İstanbul'da eşinin kullandığı aracın bagajında ölü bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:08
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        İstanbul'da cesedi aracın bagajında bulunan kadın Şanlıurfa'da toprağa verildi
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        İstanbul'da eşinin kullandığı aracın bagajında ölü bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        Sultangazi Adem Yavuz Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Engin Ç. tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve polis ekiplerince durdurulan eşinin kullandığı araçta bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi.

        Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende namazın ardından Ayşe Ç'nin cenazesi toprağa verildi.

        - Olay

        Önceki gün İstanbul'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde durdurulmuştu.

        Otomobilde yapılan aramada, sürücü Engin Ç'nin eşi Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli Engin Ç. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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