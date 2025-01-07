İstanbul'da cesedi aracın bagajında bulunan kadın Şanlıurfa'da toprağa verildi
İstanbul'da eşinin kullandığı aracın bagajında ölü bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
İstanbul'da eşinin kullandığı aracın bagajında ölü bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Sultangazi Adem Yavuz Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Engin Ç. tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve polis ekiplerince durdurulan eşinin kullandığı araçta bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi.
Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende namazın ardından Ayşe Ç'nin cenazesi toprağa verildi.
- Olay
Önceki gün İstanbul'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde durdurulmuştu.
Otomobilde yapılan aramada, sürücü Engin Ç'nin eşi Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli Engin Ç. tutuklanmıştı.
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