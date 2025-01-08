Şanlıurfa'da ambulans helikopter 25 günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı bulunan Berat bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

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