Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 25 günlük bebek için havalandı

        Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı bulunan 25 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 25 günlük bebek için havalandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı bulunan 25 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı bulunan Berat bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, GAP Havalimanına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi
        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın, Şanlıurfa'da toprağa verildi
        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı